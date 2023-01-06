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В Архангельске задержан организатор наркопритона

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» в округе Варавино-Фактория города Архангельска пресечена деятельность притона для употребления наркотических средств.

По подозрению в его организации задержан нигде не работающий местный житель 1980 года рождения. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение наркопреступления.

По имеющейся информации, злоумышленник систематически предоставлял свою комнату, расположенную в общежитии, определенному кругу лиц для употребления запрещенных веществ.

В результате проведенного обыска из помещения изъяты шприцы, стеклянные трубки со следами нагара и другие приспособления для потребления запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация и содержание притона для потребления наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ведется следствие.

20 январь 09:16 | : Происшествия

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