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Скупой архангелогородец остался без колес из-за нежелания гасить долги

Утренний выход судебного пристава к месту обнаружения разыскиваемого автомобиля должника оставил владельца без средства передвижения.

В отношении 42-летнего архангелогородца судебными приставами  Октябрьского округа ведётся несколько исполнительных производств на общую сумму более 600 тысяч рублей. Здесь и неоплаченный штраф ГИБДД, и задолженность по налоговым платежам, и внушительный долг в пользу физического лица.

Самостоятельно мер к погашению долгов архангелогородец не предпринимал. Хотя из его зарплаты удерживались денежные средства, но полный расчёт со взыскателем-физическим лицом затянулся бы на длительный срок.

Судебным приставом установлено, что должник является собственником  транспортного средства отечественного производства. В связи с тем, что  местонахождение машины было неизвестно, её объявили в розыск.

В ходе разыскных мероприятий была получена информация об адресе возможного проживания должника у своей подруги. Ранним утром при проверке близлежащих территорий разыскиваемый автомобиль  был обнаружен.

В присутствии владельца и понятых транспортное средство арестовали, а затем эвакуировали на спецстоянку. 

После проведения процедуры оценки автомобиль передадут в специализированную организацию для принудительной реализации.

03 февраль 10:41 | : Происшествия

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