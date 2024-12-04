Скупой архангелогородец остался без колес из-за нежелания гасить долги

Утренний выход судебного пристава к месту обнаружения разыскиваемого автомобиля должника оставил владельца без средства передвижения.

В отношении 42-летнего архангелогородца судебными приставами Октябрьского округа ведётся несколько исполнительных производств на общую сумму более 600 тысяч рублей. Здесь и неоплаченный штраф ГИБДД, и задолженность по налоговым платежам, и внушительный долг в пользу физического лица.

Самостоятельно мер к погашению долгов архангелогородец не предпринимал. Хотя из его зарплаты удерживались денежные средства, но полный расчёт со взыскателем-физическим лицом затянулся бы на длительный срок.

Судебным приставом установлено, что должник является собственником транспортного средства отечественного производства. В связи с тем, что местонахождение машины было неизвестно, её объявили в розыск.

В ходе разыскных мероприятий была получена информация об адресе возможного проживания должника у своей подруги. Ранним утром при проверке близлежащих территорий разыскиваемый автомобиль был обнаружен.

В присутствии владельца и понятых транспортное средство арестовали, а затем эвакуировали на спецстоянку.

После проведения процедуры оценки автомобиль передадут в специализированную организацию для принудительной реализации.