Судебные приставы раскидали по Поморью систему "Паутина"

Находящийся в розыске внедорожник должника был обнаружен сотрудниками ГИБДД в транспортном потоке. После этого у владельца нашлись и деньги, и время, чтобы оплатить долги.

Архангелогородец длительное время игнорировал возмещение ущерба, причинённого в результате ДТП, а также оплату имеющихся задолженностей в пользу налоговой службы и ТГК-2. Общая сумма неисполненных финансовых обязательств составляла почти 170 тысяч рублей.

Обращение взыскание на счета должника и ограничение его в праве выезда за границу не побудили мужчину принять меры к погашению долгов.

Судебный пристав выяснил, что должнику принадлежит автомобиль Toyota Land Cruiser 200. В связи с тем, что местонахождение внедорожника установить не удалось, машину объявили в розыск, передав информацию в ГИБДД.

В транспортном потоке с помощью системы «Паутина» иномарка была обнаружена и остановлена сотрудниками ГИБДД. С целью ареста и изъятия имущества на место прибыл судебный пристав.

Чтобы не лишиться престижной иномарки, должник уже в ходе составления акта описи и ареста автотранспортного средства с помощью банковского приложения оплатил имеющиеся долги в полном объёме. После этого мужчина продолжил движение за рулём своего внедорожника.

Подобных неприятных ситуаций на дороге можно избежать, если вовремя оплачивать свои долги и не скрывать транспортное средство от судебных приставов.