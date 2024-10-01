Котласские приставы заставили гражданку оплатить 45 штрафов ГИБДД

Только после ареста судебными приставами транспортного средства владелица авто оплатила 45 штрафов за превышение скоростного режима.

Постоянно нарушая скоростной режим, 32-летняя владелица автомобиля «Volkswagen Passat» игнорировала оплату назначенных ей штрафов ГИБДД. Постановления Госавтоинспекции поступили на принудительное исполнение в отделение судебных приставов по г. Котлас и Котласскому району.

В отношении автовладелицы было возбуждено 45 исполнительных производств на общую сумму 45 500 рублей. В связи с тем, что в установленный законом срок сумма не была оплачена, судебным приставом вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, который составляет 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей. Таким образом, к каждому 500-рублёвому штрафу добавилось ещё по тысяче рублей.

Для побуждения правонарушительницы к оплате задолженности был запланирован арест её транспортного средства. Но местонахождение автомобиля судебному приставу самостоятельно установить не удалось. Иномарку объявили в розыск.

Разыскиваемый «Volkswagen Passat», за рулём которого находился супруг должницы, был остановлен сотрудниками ГИБДД в г. Северодвинске, а затем арестован судебным приставом.

Уже на следующий день все штрафы ГИБДД вместе с исполнительским сбором были оплачены. Сумма составила почти 118 тысяч рублей.