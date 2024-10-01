Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Котласские приставы заставили гражданку оплатить 45 штрафов ГИБДД

Только после ареста судебными приставами транспортного средства владелица авто оплатила 45 штрафов за превышение скоростного режима.

Постоянно нарушая скоростной режим, 32-летняя владелица автомобиля «Volkswagen Passat» игнорировала оплату назначенных ей штрафов ГИБДД. Постановления Госавтоинспекции поступили на принудительное исполнение в отделение судебных приставов по г. Котлас и Котласскому району. 

В отношении автовладелицы было возбуждено 45 исполнительных производств на общую сумму 45 500 рублей. В связи с тем, что в установленный законом срок сумма не была оплачена, судебным приставом вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, который составляет 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей. Таким образом, к каждому 500-рублёвому штрафу добавилось ещё по тысяче рублей.

Для побуждения правонарушительницы к оплате задолженности был запланирован арест её транспортного средства. Но местонахождение автомобиля судебному приставу самостоятельно установить не удалось. Иномарку объявили в розыск.

Разыскиваемый «Volkswagen Passat», за рулём которого находился супруг должницы, был остановлен сотрудниками ГИБДД в г. Северодвинске, а затем арестован судебным приставом.

Уже на следующий день все штрафы ГИБДД вместе с исполнительским сбором были оплачены. Сумма составила почти 118 тысяч рублей.

28 октябрь 09:29 | : Происшествия

Главные новости


Илюхин-гейт
Адвокат из Архангельской области ведет дело о посмертной репродукции

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (354)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20