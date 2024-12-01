Приставы приглашают жителей Поморья войти в Новый год без старых долгов

Северодвинские судебные приставы мотивировали должника погасить внушительный долг, арестовав его недвижимость.

В отношении жителя г. Северодвинска было возбуждено 33 исполнительных производства о взыскании различных видов задолженностей. Это долги за газ, тепло и электроэнергию, а также по кредитным платежам на общую сумму почти 600 тысяч рублей.

Самостоятельно должник никаких мер к погашению долгов не предпринимал, официальных источников дохода не имел. В ходе исполнительного производства получена информация, что должник владеет долями в двух квартирах. На ¼ доли в одном из объектов недвижимости был наложен арест, привлечён специалист для оценки арестованного имущества. Это стало хорошим мотиватором.

Не желая лишиться недвижимости, должник оплатил задолженность в полном объёме вместе с исполнительским сбором. Тем самым, северодвинец не только сохранил за собой долю в квартире, но и встретит Новый год без бремени старых долгов.