Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Приставы приглашают жителей Поморья войти в Новый год без старых долгов

Северодвинские судебные приставы мотивировали должника погасить внушительный долг, арестовав его недвижимость.

В отношении жителя г. Северодвинска было возбуждено 33 исполнительных производства о взыскании различных видов задолженностей. Это долги за газ, тепло и электроэнергию, а также по кредитным платежам на общую сумму почти 600 тысяч рублей. 

Самостоятельно должник никаких мер к погашению долгов не предпринимал, официальных источников дохода не имел. В ходе исполнительного производства получена информация, что должник владеет долями в двух квартирах. На ¼ доли в одном из объектов недвижимости был наложен арест, привлечён специалист для оценки арестованного имущества. Это стало хорошим мотиватором.

Не желая лишиться недвижимости, должник оплатил задолженность в полном объёме вместе с исполнительским сбором. Тем самым, северодвинец не только сохранил за собой долю в квартире, но и встретит Новый год без бремени старых долгов.

 

25 декабрь 08:57 | : Происшествия

Главные новости


Верной дорогой идите, товарищи!
О втором Соловецком подворье, путешествии Немировича-Данченко и будущем юго-запада Соломбалы…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (331)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20