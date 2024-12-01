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17-летний архангелогородец избил мужчину за плохое распротранение наркотиков

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против личности 17-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Следствием установлено, что 7 октября 2024 года вечером у автозаправочной станции в Северном округе города Архангельска несовершеннолетний обвиняемый избил руками и ногами 25-летнего мужчину, причинив тому травму живота, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.

В ходе допроса несовершеннолетний подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что за денежное вознаграждение согласился оказать воздействие на недобросовестного распространителя наркотических средств.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление обращает внимание, что некоторые подростки, желая заработать на карманные расходы, в сети интернет находят объявления и соглашаются за денежное вознаграждение совершать поджоги, забирать деньги у обманутых мошенниками граждан, делать «закладки» с наркотическими средствами, либо наказывать недобросовестных «закладчиков», становясь участниками преступных схем. Зачастую несовершеннолетние преступники надеются, что их противоправная деятельность останется незамеченной, однако они заблуждаются. И, как показывает судебная практика, они привлекаются к строгой уголовной ответственности.

26 декабрь 10:45 | : Происшествия

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