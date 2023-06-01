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17-летний архангелогородец жутко избил взрослого мужчину

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против здоровья 17-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

 По версии следствия, 15 июля 2023 года вечером на улице Почтовая в городе Архангельске подозреваемый на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры с ранее незнакомым 41-летним мужчиной, нанес тому удары кулаками и палкой по голове, причинив черепно-мозговую травму, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.

 В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что вышел на улицу, чтобы разобраться с потерпевшим, на агрессивное поведение которого ему пожаловался 13-летний брат. После словесной перепалки мужчина толкнул его руками в грудь, поэтому он избил его руками и палкой. В содеянном раскаивается.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, ему способствовавших. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

20 июль 08:49 | : Происшествия

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