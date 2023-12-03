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Северодвинский хулиган люто избил случайного прохожего

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 21-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ  (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений).

Следствием установлено, что 9 сентября 2023 года в ночное время на проспекте Морской в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно ударил ранее незнакомого 47-летнего мужчину руками по голове, а когда тот упал на землю, пинал его, причинив закрытую травму груди с переломами ребер, которая  расценивается как тяжкий вред здоровью.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что на улице потерпевший его задел плечом, поэтому он применил к нему физическую силу. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

(фото с https://crimea.ria.ru) 

 

25 декабрь 08:50 | : Происшествия

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