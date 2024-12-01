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Наркоманки из Архангельска расквитаются свободой за свое увлечение

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовным делам по обвинению ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за покушение на незаконный оборот наркотических средств двух жительниц города Архангельска. Они в зависимости от роли и степени участия каждой обвиняются  в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенное с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере), ч.3 ст.30, ч.1 ст.228 УК РФ (покушение на незаконное приобретение наркотических средств), ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретении и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Следствием установлено, что в октябре 2024 года одна из обвиняемых, являлась потребителем наркотических средств, осуществила банковский перевод на счет другой обвиняемой, намереваясь приобрести у той наркотическое средство в значительном размере. Противоправные действия по сбыту наркотика пресекли сотрудники ОНК УМВД России по г.Архангельску. Вторую попытку приобрести наркотик обвиняемая предприняла через сеть Интернет. Ее задержали сотрудники полиции после того, как она из тайника забрала синтетический наркотик массой 1,34 грамма и хранила при себе в рукаве одежды.

В ходе допросов обвиняемые признали свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства предусматривает наказание на срок от 4 до 20 лет лишения свободы. 

О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references   и  посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).

(фото с https://www.forbes.ru)  

26 декабрь 08:51 | : Происшествия

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