Влюбленная пара из Архангельска встала на скользкий путь наркосбыта

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению сожителей из областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемые в июне 2024 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, договорились с неустановленным лицом в сети Интернет распространять наркотические средства на территории города Архангельска. Реализуя преступный умысел, они забрали из тайника на улице Учительская в городе Архангельске оптовую партию синтетического наркотика массой не менее 69,82 грамм, которые планировали расфасовать и разложить по тайникам. Их противоправные действия пресекли сотрудники УНК УМВД России по Архангельской области, которые изъяли наркотическое средство.

В ходе допросов обвиняемые признали свою вину, активно способствовали расследованию преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие вел следственный отдел по Октябрьскому округу г.Архангельска регионального Следственного управления СКР.

Незаконный сбыт наркотических средств, инкриминируемый обвиняемому, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.