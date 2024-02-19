"Сладкая" парочка архангельских наркоманов предстанет перед судом

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Архангельска, обвиняемых по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» организованной группой в крупном размере). Один из них также обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

Установлено, что 34-летняя наркозависимая женщина, решила устранить свои финансовые проблемы путем заработка от продажи наркотиков. Для этого она в сентябре 2023 года вступила в организованную группу, занимающуюся незаконным сбытом наркотиков через сеть «Интернет». Через некоторое время к совершению преступлений женщина привлекла и своего 43-летнего сожителя.

После получения для дальнейшего сбыта очередной партии наркотических средств 04.10.2023 сожители задержаны.

Свою вину в совершении преступления обвиняемые признали полностью.

Незаконный сбыт наркотических средств, инкриминируемый обвиняемым, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.