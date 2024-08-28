Архангельская молодежь бездарно попалась полиции на сбыте наркотиков

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 16-ти и 18-ти летних жителей города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), совершеннолетний также обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).

Следствием установлено, что в июле 2024 года обвиняемые договорились с неустановленным лицом в сети Интернет распространять наркотические средства на территории областного центра. Реализуя преступный умысел, 17 июля 2024 года они забрали из тайника на улице Новоквартальная оптовую партию синтетического наркотика- 40 полимерных пакетов массой не менее 19,40 грамм, которые планировали разложить по тайникам. Их противоправные действия пресекли сотрудники ОНК УМВД России по г.Архангельску, которые изъяли наркотическое средство, при этом совершеннолетний обвиняемый хранил при себе наркотик в крупном размере для личного потребления, который приобрел ранее.

В ходе допросов обвиняемые признали свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие вел следственный отдел по Ломоносовскому округу г.Архангельска регионального Следственного управления СКР.

(фото с https://news.1777.ru )

Незаконный сбыт наркотических средств относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.