В Архангельской области собутыльник подло обокрал собутыльника

4 декабря в дежурную часть ОМВД России «Устьянский» поступило заявление от жителя деревни Дубровская Устьянского округа. Он рассказал стражам порядка, что из его квартиры пропали 20 тысяч рублей. Денежные средства заявитель хранил в книге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – нигде не работающего 29-летнего местного жителя. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Полицейские выяснили, что неделей ранее злоумышленник находился в гостях у своего знакомого, с которым они распивали спиртные напитки. Мужчина обратил внимание на книгу, откуда хозяин квартиры несколько раз доставал деньги. Поздно вечером, убедившись, что потерпевший уснул, фигурант забрал наличность и скрылся.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Похищенные денежные средства изъяты сотрудниками полиции и возвращены владельцу.