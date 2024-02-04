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В Коряжме задержана воровка на доверии

18 февраля в полицию города Коряжмы поступило заявление от местного жителя. Со слов потерпевшего, из его квартиры, расположенной на улице Лермонтова, были похищенные денежные средства. Сумма ущерба составила 170 тысяч рублей. Общаясь со стражами порядка, заявитель рассказал, что на прошедшей неделе употреблял спиртное с малознакомой женщиной.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была задержана нигде не работающая 38-летняя местная жительница, которая ранее была в гостях у заявителя. Часть денежных средств в размере 96 тысяч рублей изъята сотрудниками полиции и вскоре будет передана владельцу.

Со слов задержанной, она видела, откуда мужчина брал деньги на алкоголь. Дождавшись, когда хозяин квартиры уснет, она открыла шкаф и забрала наличность. Похищенные денежные средства злоумышленница планировала потратить на собственные нужды и погашение долгов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

22 февраль 10:33 | : Происшествия

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