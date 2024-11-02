Житель поморской глубинки украл у своего собутыльника орудие труда

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России «Виноградовское» установлен 47-летний подозреваемый в краже.

Полицейские выяснили, что в июне текущего года фигурант находился в гостях у своего знакомого, с которым они распивали спиртные напитки. Мужчина обратил внимание на бензопилу, которая лежала у дома и решил похитить ее.

Уже вечером, убедившись, что потерпевший ушел домой и не видит его действий, злоумышленник забрал с собой инструмент и скрылся. Через несколько дней он продал украденное знакомому, а вырученные деньги потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Похищенный инструмент изъят сотрудниками полиции и вскоре будет возвращен владельцу.