Полицейские Котласа раскрыли грабеж аптеки

6 февраля около 21.30 в межмуниципальный отдел МВД России «Котласский» обратилась сотрудница аптеки, расположенной на улице Мира в городе Котласе. По словам звонившей, в торговый зал зашел мужчина в головном уборе, полностью скрывавшем лицо, и потребовал наличность. Пока фармацевт нажимала кнопку тревожной сигнализации, незнакомец зашел за прилавок, открыл обе кассы, похитил из них около 14 тысяч рублей и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался нигде не работающий 18-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

По предварительной информации, в момент совершения преступления злоумышленник был пьян. Похищенные денежные средства он потратил на такси до Коряжмы и покупку спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.

(фото с https://opennov.ru/news/incidents/2021-01-19/41739)