Северодвинской пенсионерке установили в смартфон вредную программу

В полицию Северодвинска обратилась местная жительница 1955 года рождения, сотрудница одного из градообразующих предприятий города. Она рассказала, что в одном из анонимных мессенджеров ей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником энергетической компании, незнакомец предложил установить программу для онлайн-оплаты коммунальных платежей за электроэнергию.

Женщина, следуя инструкциям звонившего, совершила ряд манипуляций на телефоне, смысл которых не понимала. В результате на смартфон была установлена неизвестная программа.

Вскоре северодвинка обнаружила, что не может войти в личный кабинет онлайн банка. Придя в офис финансово-кредитного учреждения, она обнаружила, что с ее счета списано порядка 400 тысяч рублей. После этого северянка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «в» и «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере, кража, совершенная с банковского счета). Ведется следствие.

По предварительной информации, установленное под руководством звонившего приложение является программой удаленного доступа. С ее помощью злоумышленники получили доступ к установленной на телефоне системе дистанционного управления финансами и перевели имевшиеся накопления на сторонние счета.

Разговаривая со стражами порядка, потерпевшая призналась, что знала о подобного рода преступлениях из средств массовой информации и профилактических бесед на работе, однако это не уберегло ее от обмана.

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают граждан о необходимости быть бдительными. Помните: нельзя переходить по ссылкам, присланным вам третьими лица, а также устанавливать на телефон мобильные приложения, назначение которых вам не понятно. Будьте бдительны! Не позволяйте мошенникам обманывать вас!