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Дама с Вологодчины ограбила 88-летнюю котлашанку

В полицию Котласа обратилась 88-летняя местная жительница. Заявительница рассказала стражам порядка, что утром неизвестная женщина проникла к ней в квартиру и похитила 35 тысяч рублей.

По горячим следам сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась ранее судимая за аналогичные преступления жительница Вологодской области 1996 года рождения.

По имеющейся информации, пожилая женщина вернулась к себе домой, получив пенсию. Подозреваемая под надуманным предлогом проникла к ней в квартиру. Осмотрев помещение, незваная гостья заметила сумку хозяйки, обнаружила там денежные средства и похитила их, после чего спешно скрылась.

Похищенное подозреваемая потратила на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.

УМВД России по Архангельской области напоминает гражданам о необходимости быть более внимательными к своим пожилым родственникам. Если есть возможность, сопровождайте родных в различные учреждения, обеспечивая тем самым их безопасность.

18 октябрь 09:25 | : Происшествия

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