Жительница Северодвинска попалась мошенникам на жажде кэшбэка за электроэнергию

С заявлением о мошенничестве в полицию города Северодвинска обратилась 62-летняя сотрудница одного из градообразующих предприятий. Она рассказала, что накануне в мессенджере ей поступил звонок якобы от сотрудника крупной компании. Он предложил установить новый счетчик, автоматически передающий показания потребления электроэнергии, а также «подсказал», каким образом получить кэшбэк по оплаченным счетам. Для этого звонивший убедил северодвинку установить на телефон специальную программу по присланной им ссылке, а после зайти в мобильное приложение банка.

Выполнив указания афериста, женщина обнаружила, что с ее счета списано 100 тысяч рублей.

Впоследствии выяснилось, что установленная программа позволила мошенникам дистанционно управлять телефоном потерпевшей.

Северодвинка пояснила, что знала о существующих схемах обмана, но не смогла вовремя распознать аферистов.

По факту кражи, совершенной с банковского счета, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам быть предельно бдительными. Не устанавливайте по указанию сторонних лиц на телефон приложения, назначение которых вам не понятно. Помните, что представители крупных компаний не звонят клиентам через анонимные мессенджеры. При поступлении предложений об установке нового оборудования, получении выплат и компенсаций, уточняйте достоверность информации через официальные сервисы. Не дайте себя обмануть!