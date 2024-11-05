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Играя на телефоне, северодвинский школьник облегчил кошелек мамы на 12 тысяч

В полицию Северодвинска обратилась мама 12-летнего мальчика. Женщина рассказала, что днем по просьбе ребенка дала ему свой мобильный телефон.

В одном из мессенджеров мальчик переписывался с пользователем с выдуманным именем, который предложил ему донаты для покупки виртуальных денег в компьютерной игре.

Для этого собеседник попросил назвать номер банковской карты матери, а позже коды из отправленных на телефон женщины сообщений.

Банковская карта лежала в чехле телефона, чем и воспользовался ребенок.

Позже, зайдя в мобильное приложение банка, северодвинка обнаружила, что с ее счета осуществлено три перевода на общую сумму более 12 тысяч рублей. Дальнейшие попытки переводов были приостановлены банком как подозрительные, что уберегло женщину от дальнейшего хищения средств.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с банковского счета). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют родителям не передавать детям свои телефоны с установленными мобильными приложениями, не держать банковские карты в открытом доступе. Проведите беседы, расскажите детям о способах мошенничества и действиях аферистов, чтобы оградить ребенка от возможного обмана, а вас от потери сбережений.

30 ноябрь 12:33 | : Происшествия

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