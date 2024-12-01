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Житель Новодвинска осужден за нанесение побоев металлической трубой

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным жителя Новодвинска по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Судом установлено, что 27.04.2024 обвиняемый, находясь у одного из домов в Новодвинске, на почве личных неприязненных отношений, вооружившись металлической трубой, избил мужчину, причинив травмы расценивающиеся как тяжкий и легкий вред здоровью.

Вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объёме и пояснил, что причиной совершения преступления явилось поведение потерпевшего, который, по его мнению, избил его ранее.

С учётом всех обстоятельств, влияющих на назначение наказания, судом подсудимому  назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы  условно с испытательным сроком 4 года. Исковые требования потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда удовлетворены на сумму 280 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

(фото с https://tambov.sledcom.ru) 

 

12 декабрь 09:11 | : Происшествия

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