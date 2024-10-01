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Житель Плесецка за изуверство над женщиной получил небольшой срок

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 41-летнего жителя виновным по ч. 1 ст. 119, п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (угроза убийством и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что с 31 января по 1 февраля 2024 года подсудимый, находясь в состоянии опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ходе конфликта, подошел к своей знакомой со спины и нанес ей два удара по голове стеклянной бутылкой, которая разбилась, при этом неоднократно высказал ей угрозу убийством. 

В сложившейся ситуации у потерпевшей имелись основания опасаться осуществления угрозы, поскольку подсудимый причинил женщине физическую боль и телесные повреждения. 

Далее, в продолжении своего преступного умысла на причинение вреда здоровью, подсудимый, удерживая в руке горлышко от разбитой бутылки, острым краем нанес порез по левой части лица потерпевшей, таким образом причинив неизгладимое обезображивание лица потерпевшей. 

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

31 октябрь 09:17 | : Происшествия

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