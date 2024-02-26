Деревенская пьянка в Холмогорах закончилась избиением монтировкой

Холмогорский районный суд Архангельской области с учетом мнения государственного обвинителя признал жителя д. Марковская виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что в марте 2021 года ранее неоднократно судимый 42-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после застолья со своим знакомым, избил мужчину, используя металлическую монтировку в качестве оружия, причинив тяжкий вред здоровью.

Поводом для проявления агрессии в отношении потерпевшего послужил конфликт, возникший на почве личных неприязненных отношений.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет

8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.