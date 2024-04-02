Житель Новодвинска пытался убить женщину на фоне влияния потусторонних сил

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал местного жителя виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что 14 декабря 2023 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес потерпевшей не менее трех ударов ножом в область шеи, причинив тяжкий вред ее здоровью.

Вину в совершении преступления подсудимый признал частично, не оспаривая нанесение ударов ножом, не согласился с квалификацией содеянного, объясняя свое противоправное поведение влиянием потусторонних сил.

Стороной обвинения представлены убедительные доказательства виновности подсудимого. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.