Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Новодвинска пытался убить женщину на фоне влияния потусторонних сил

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал местного жителя виновным  по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что 14 декабря 2023 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес потерпевшей не менее трех ударов ножом в область шеи, причинив тяжкий вред ее здоровью.

Вину в совершении преступления подсудимый признал частично, не оспаривая нанесение ударов ножом, не согласился с квалификацией содеянного, объясняя свое противоправное поведение влиянием потусторонних сил.

Стороной обвинения представлены убедительные доказательства виновности подсудимого. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

(фото с https://imghub.ru) 

24 апрель 08:54 | : Происшествия

Главные новости


Не сыграть ли нам…
Жить сейчас. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (282)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20