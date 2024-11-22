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Нерадивую мамашу из Архангельска наказали штрафом и лишением родительских прав

Мировой судья судебного участка № 2 Исакогорского судебного района  согласился с позицией государственного обвинения и признал  25-летнюю жительницу областного центра виновной по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Установлено, что подсудимая днем и вечером 15.11.2023 на длительный период времени оставила свою двухмесячную дочь в запертой квартире по месту жительства одну, зная, что она лишена возможности принять меры к самосохранению по малолетству и вследствие своей беспомощности.

Женщина вину в совершении преступления признала полностью.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Кроме того,  судом удовлетворен иск прокурора в интересах малолетней потерпевшей о возмещении морального вреда в размере 200 000 рублей.

Решением Онежского городского суда Архангельской области мать лишена родительских прав, в настоящее время над ребенком установлена опека.

11 декабрь 08:53 | : Происшествия

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