Нерадивую мамашу из Архангельска наказали штрафом и лишением родительских прав

Мировой судья судебного участка № 2 Исакогорского судебного района согласился с позицией государственного обвинения и признал 25-летнюю жительницу областного центра виновной по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Установлено, что подсудимая днем и вечером 15.11.2023 на длительный период времени оставила свою двухмесячную дочь в запертой квартире по месту жительства одну, зная, что она лишена возможности принять меры к самосохранению по малолетству и вследствие своей беспомощности.

Женщина вину в совершении преступления признала полностью.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора в интересах малолетней потерпевшей о возмещении морального вреда в размере 200 000 рублей.

Решением Онежского городского суда Архангельской области мать лишена родительских прав, в настоящее время над ребенком установлена опека.