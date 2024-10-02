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Мать-ехидну из Коряжмы приговорили к обязательным работам и штрафу

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал жительницу города Коряжмы виновной по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству).

Данное уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Установлено, что 33-летняя осужденная, являясь матерью пятерых малолетних детей 2014, 2015, 2016, 2017 и 2020 годов рождения, с 18 по 20 июля 2024 по месту проживания оставила их, в том числе малолетнего недееспособного ребенка-инвалида, в опасном для жизни и здоровья состоянии на длительное время без питания и воды. 

При этом дети по малолетству и вследствие беспомощности были лишены возможности принять меры к самосохранению.

Вину в совершении преступления подсудимая признала полностью. В настоящее время дети изъяты из семьи и находятся в детском доме. Обвиняемая ограничена в отношении них в родительских правах.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 320 обязательных работ. Кроме того, судом удовлетворены иски прокурора о компенсации морального вреда в пользу детей на сумму 550 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

03 декабрь 17:07 | : Происшествия

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