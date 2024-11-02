Нерадивая мать из Архангельска оставила малютку-дочь в запертой квартире

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней жительницы областного центра, обвиняемой по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Установлено, что обвиняемая днем и вечером 15.11.2023 на длительный период времени оставила свою двухмесячную дочь в запертой квартире по месту жительства одну.

Женщина вину в совершении преступления признала полностью.

Прокурором города в интересах малолетней потерпевшей заявлен гражданский иск в размере 300 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 2 Исакогорского судебного района г.Архангельска.

Решением Онежского городского суда Архангельской области мать лишена родительских прав, в настоящее время над ребенком установлена опека.