Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Нерадивая мать из Архангельска оставила малютку-дочь в запертой квартире

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней жительницы областного центра, обвиняемой по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Установлено, что обвиняемая днем и вечером 15.11.2023 на длительный период времени оставила свою двухмесячную дочь в запертой квартире по месту жительства одну.

Женщина вину в совершении преступления признала полностью.

Прокурором города в интересах малолетней потерпевшей заявлен гражданский иск в размере 300 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 2 Исакогорского судебного района г.Архангельска.

Решением Онежского городского суда Архангельской области мать лишена родительских прав, в настоящее время над ребенком установлена опека.

20 ноябрь 09:05 | : Скандалы

Главные новости


Вперед за Госуслугами, или Неприступный Архангельск-2
Роспись Царским кушаньям начала XVII века

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (273)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20