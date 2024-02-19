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Архангелогородка выплатит полмиллиона рублей компенсации своему младенцу

Мировой судья судебного участка № 2 Исакогорского судебного района г. Архангельска  согласился с позицией государственного обвинителя и признал 24-летнюю жительницу областного центра виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Установлено, что осужденная  с 28 по 30 ноября 2023 года, оставила свою двухмесячную дочь, находящуюся в опасном для жизни и здоровья состоянии, в запертой квартире по месту жительства одну, заведомо зная, что она лишена возможности принять меры к самосохранению по малолетству и вследствие своей беспомощности.

В правоохранительные органы обратилась знакомая семьи, ребенок незамедлительно изъят и помещен в стационар ГБУЗ АО «Архангельская детская клиническая больница», где ей оказана необходимая медицинская помощь.

Женщина вину в совершении преступления признала полностью.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей. 

Кроме того, судом удовлетворен иск прокуратуры в интересах малолетней потерпевшей в размере 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

(фото с https://www.oka.fm) 

05 апрель 08:51 | : Происшествия

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