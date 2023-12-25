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Архангельской мамаше, оставившей дитя без присмотра, вчинен иск на 300 000 рублей

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней жительницы областного центра, обвиняемой по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

По версии следствия обвиняемая в период с 28 по 30 ноября 2023 года оставила свою двухмесячную дочь, находящуюся в опасном для жизни и здоровья состоянии, в запертой квартире по месту жительства одну, заведомо зная, что она лишена возможности принять меры к самосохранению по малолетству и вследствие своей беспомощности.

В правоохранительные органы обратилась знакомая семьи, ребенок незамедлительно изъят и помещен по социальным показаниям в стационар ГБУЗ АО «Архангельская детская клиническая больница», ему оказана необходимая медицинская помощь.

Женщина вину в совершении преступления признала полностью.

Заместителем прокурора города в интересах малолетней потерпевшей заявлен гражданский иск в размере 300 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

После вручения копии обвинительного заключения обвиняемой уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 2 Исакогорского судебного района г.Архангельска.

(фото с https://etoglaza.ru) 

09 февраль 09:18 | : Скандалы

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