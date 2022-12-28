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Жительница Северодвинска за подкуп врача заплатит штраф в 6 000 рублей

Мировой судья судебного участка № 6  Октябрьского судебного района г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения  и признал жительницу г. Северодвинска виновной  в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки в размере не превышающем десяти тысяч рублей).

Установлено, что  женщина  в октябре 2021 года по заранее достигнутой договоренности обратилась на прием к участковому врачу-терапевту и за внесение в амбулаторную карту ложных сведений о проведении профилактической прививки, получение подложной выписки о вакцинации перевела со своего банковского счета на счет врача взятку в виде денег в размере 3 тысячи рублей.

Вину в совершении преступления  подсудимая  признала в полном объеме.  

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

14 декабрь 09:04 | : Скандалы

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