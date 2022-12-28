Жительница Северодвинска за подкуп врача заплатит штраф в 6 000 рублей

Мировой судья судебного участка № 6 Октябрьского судебного района г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал жительницу г. Северодвинска виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки в размере не превышающем десяти тысяч рублей).
Установлено, что женщина в октябре 2021 года по заранее достигнутой договоренности обратилась на прием к участковому врачу-терапевту и за внесение в амбулаторную карту ложных сведений о проведении профилактической прививки, получение подложной выписки о вакцинации перевела со своего банковского счета на счет врача взятку в виде денег в размере 3 тысячи рублей.
Вину в совершении преступления подсудимая признала в полном объеме.
Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.