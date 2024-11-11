Отец-"бегунок" из Вельска будет 70 часов убирать улицы города

В Архангельской области судебные приставы разыскали и привлекли к административной ответственности неплательщика алиментов. Теперь должник будет 70 часов заниматься общественно-полезным трудом.

На исполнении в ОСП по Вельскому и Шенкурскому районам находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментов в размере ¼ части доходов. Несмотря на имеющееся судебное решение, 53-летний вельчанин длительное время нигде официально не работает и уклоняется от уплаты денежных средств на содержание дочери. В результате, сумма задолженности приблизилась к миллиону рублей.

Имущества за должником не числится, а арест счетов и временное ограничение в праве выезда за пределы страны не побуждают его к исполнению своих родительских обязанностей.

В связи с тем, что по месту регистрации должник не проживал, на связь с судебным приставом не выходил, мужчину объявили в исполнительный розыск.

В ходе разыскных мероприятий установили, что мужчина проживает на съёмных квартирах, часто меняя адреса. Когда судебные приставы, казалось бы, выходили на его след, он вновь исчезал из поля зрения.

Но настойчивость сотрудника, занимающегося розыском должников, принесла свои плоды. Была получена информация в каком районе города неплательщик в настоящее время снимает жильё, но точного адреса не было. Организовали «патрулирование» данного района и в один из вечеров разыскиваемый был обнаружен, выходящим из подъезда дома.

Мужчина был препровождён в отделение судебных приставов, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ. За неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка суд назначил должнику наказание в виде обязательных работ. Теперь он 70 часов будет бесплатно работать на благоустройстве города.

Если и после этого должник не предпримет мер к трудоустройству и погашению алиментного долга, то ему будет грозить уже уголовная ответственность.