Участник СВО из Поморья смело погасил задолженность по алиментам на полмиллиона

Житель Архангельской области, заключивший контракт о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции, оплатил 500 тысяч рублей алиментов.

Житель Онежского района, несмотря на имеющееся решение суда о выплате алиментов на содержание ребёнка в размере ¼ части от дохода, в течение длительного времени уклонялся от родительской обязанности. Должник нигде не работал, имущества не имел. Мужчину привлекали к административной и уголовной ответственности, но безрезультатно. В результате, к совершеннолетию ребёнка накопился долг около миллиона рублей.

Впоследствии мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Задолженность по алиментам стала удерживаться с его денежного довольствия.

Прибыв домой в отпуск, должник явился к судебному приставу и сообщил, что хочет как можно скорее расплатиться с долгом перед ребёнком и готов заплатить сразу 500 тысяч рублей. Взяв квитанцию, мужчину оплатил указанную сумму.

Исполнительное производство будет находиться на контроле судебных приставов до полного погашения имеющейся задолженности.