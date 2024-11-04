Приставы разыскали северодвинского алимментщика на стройке в Архангельске

Целую поисковую операцию организовали северодвинские судебные приставы, чтобы встретиться с должником, уклоняющимся от уплаты алиментов.

На исполнении в ОСП по г. Северодвинску находится исполнительное производство о взыскании с 34-летнего гражданина алиментов. Однако безответственный родитель оставил троих несовершеннолетних детей без своей материальной поддержки, предпочитая скрываться от судебных приставов.

В ходе разыскных мероприятий через соцсети была найдена фотография, на которой должник стоит на фоне дома в снаряжении для высотных работ. Профессионализм и опыт судебных приставов, занимающихся розыском должников, позволил им установить адрес дома в г. Архангельске. А выяснить, что рядом с этим домом идёт стройка и разыскиваемый должник там работает, было, как говорится, «делом техники».

На стройке и состоялась встреча неплательщика с сотрудниками органа принудительного исполнения. В отношении должника составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Если должник и дальше продолжит уклоняться от обязанностей перед детьми, последует уже уголовная ответственность.



