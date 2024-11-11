Полицейские Северодвинска задержали ювелирного вора

В полицию Северодвинска с заявлением о краже ювелирных изделий и бижутерии обратилась местная жительница 1986 года рождения. Заявительница рассказала, что обнаружила пропажу украшений стоимостью более 400 тысяч рублей после ухода гостя, с которым она познакомилась в баре.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении преступления – ранее неоднократно судимого мужчину 1975 года рождения – и задержали его. Примечательно, что злоумышленник освободился из мест лишения свободы в сентябре этого года, где находился за совершение преступлений, в том числе имущественного характера.

По имеющейся информации, северодвинка познакомилась с подозреваемым ночью в баре. Когда женщина собралась домой, мужчина предложил ее проводить. Потерпевшая пригласила нового знакомого в гости. Они распивали спиртные напитки. Когда хозяйка квартиры уснула, мужчина похитил хранившиеся в квартире драгоценности, после чего скрылся.

В течение нескольких дней злоумышленник сдавал драгоценности в разные ломбарды города через своих знакомых. Им он говорил, что потерял паспорт и просил сдать украшения по своим документам за вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

Часть похищенного имущества у подозреваемого в ходе обыска в его квартире.

Стражами порядка проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия. Расследование продолжается.