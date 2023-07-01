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В Северодвинске задержали хитрованку, расплатившуюся чужой картой

В полицию Северодвинска обратилась 52-летняя местная жительница. Она сообщила, что у нее пропала банковская карта и на счету не хватает более 56 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемая в совершении преступления была установлена и доставлена в отдел полиции. Ей оказалась знакомая потерпевшей - жительница города корабелов 1986 года рождения. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления.

По имеющейся информации, в конце августа подозреваемая была в гостях у потерпевшей, где тайно похитила банковскую карту, после чего потратила имеющиеся на ней денежные средства: покупала товары в магазинах города. Так как СМС-уведомления о финансовых операциях были отключены, женщина обнаружила пропажу спустя почти месяц.

Пин-код от похищенной банковской карты подозреваемой был известен ранее, так как за несколько дней до совершения кражи, вместе с потерпевшей она ходила в магазин, где та расплачивалась за продукты своей банковской картой. Там гостья и запомнила вводимый пин-код.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с банковского счета). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

Полиция напоминает, что оплачивая покупки чужой картой, вы совершаете хищение денежных средств, что является уголовно наказуемым деянием.

 

15 сентябрь 11:03 | : Происшествия

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