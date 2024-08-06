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В Поморье бушует пандемия велосипедных краж

В полицию Котласа обратилась местная жительница. Она рассказала, что хранила велосипед стоимостью порядка 10 тысяч рублей в подъезде своего дома на проспекте Мира. Транспортное средство не было пристегнуто противоугонным устройством. Однажды, вернувшись после работы, на указанном месте байка не оказалось. Женщина обратилась в полицию.

Стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого – ранее судимого жителя Котласа 1965 года рождения.

По имеющейся информации, злоумышленник зашел в подъезд потерпевшей, когда другой жилец дома открыл входную дверь. Заметив велосипед, подозреваемый решил отправиться на нем до дома.

В настоящее время двухколесное транспортное средство изъято и возвращено владелице.

А жительница Северодвинска оставила свой байк у подъезда на улице Капитана Воронина, пристегнув противоугонным тросом. На некоторое время женщина уезжала на дачу. Вернувшись, обнаружила, что велосипед пропал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – ранее неоднократно судимого молодого человека 2006 года рождения.

Установлено, что, заметив у подъезда велосипед потерпевшей, злоумышленник сорвал противоугонный трос и похитил байк. В дальнейшем он планировал его продать.

Велосипед также изъят и вскоре будет передан владелице.

По фактам краж возбуждены уголовные дела.

Стражи порядка в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой более ответственно относиться к хранению личного имущества. Не оставлять велосипеды в местах общего доступа. Обязательно использовать надежное противоугонное устройство, которое нельзя разорвать или разрушить бытовым инструментом. 

07 август 10:28 | : Происшествия

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