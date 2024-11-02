Почти по О'Генри. В Вельском округе похищенных поросят вернули хозяину

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Вельскому району с заявлением о краже личного имущества обратился 54-летний мужчина. Со слов заявителя, в ночное время из принадлежащего ему хлева пропали четыре поросенка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался нигде не работающий 31-летний житель поселка Кулой Вельского района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

Установлено, что ранее злоумышленник работал вместе с заявителем и ухаживал за хозяйством. После ссоры, он решил сам разводить свиней. Думая, что пенсионер не заметит пропажу, он ночью проник в хлев, забрал четырех поросят и на машине увез к себе домой.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Похищенные поросята изъяты сотрудниками полиции и уже переданы владельцу.