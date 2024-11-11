В Плесецком округе осудили вооруженного хулигана

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 64-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия) и ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ).

Следствием и судом установлено, что 26 апреля 2024 года днем на улице в селе Конево Плесецкого района осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, произвел выстрелы из незарегистрированного двуствольного охотничьего ружья в сторону местных жителей, а также в припаркованный автомобиль, повредив стекло транспортного средства.

В ходе обыска, проведённого сотрудниками полиции, по месту жительства у осужденного обнаружен и изъят бездымный порох массой 143,2 грамма, который он незаконно хранил в жилище.

Подсудимый признал свою вину частично.

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно.