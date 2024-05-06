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За юного вандала, расстрелявшего остановку в Соломбале, расплатятся родители

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для внесения приговора 15-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) и ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм).

Следствием и судом установлено, что 2 марта 2024 года вечером несовершеннолетний осужденный, находясь на остановке общественного транспорта у торгового центра в Соломбальском округе города Архангельска, в присутствии людей произвел выстрелы из пневматического пистолета в остекленный остановочный павильон. В результате его действий, повлекших повреждение павильона ожидания транспорта, коммерческой организации причинен материальный ущерб.

В ходе допроса осужденный признал свою вину, раскаялся в содеянном, принес извинения и возместил причиненный ущерб.

Приговором Соломбальского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде штрафа. Приговор суда не вступил в законную силу.

21 июнь 08:55 | : Происшествия

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