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Житель Плесецкого округа получил срок за избиение старшего брата

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за совершение преступления против личности 33-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 117 УК РФ (истязание), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством) и ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ).

Следствием и судом установлено, что в 2021 году по месту жительства в Плесецком районе осужденный, используя свое физическое превосходство, грубо обращался с 37-летним братом, систематически наносил ему побои руками, ногами и подручными предметами, совершал в отношении него иные насильственные действия, а также угрожал убийством, демонстрируя нож, причиняя своими действиями физические и психические страдания. Также установлено, что он незаконно приобрел взрывчатое вещество- дымный порох и незаконно хранил его по месту жительства до момента изъятия сотрудниками полиции.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что брата он один раз ударил ножом в область ноги, угроз ему не высказывал, а порох нашел на полигоне твердых бытовых отходов и принес домой.

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

23 январь 08:54 | : Происшествия

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