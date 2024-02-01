Заядлый спорщик из поселка Савинский пытался застрелить оппонента

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему жителю поселка Савинский Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия) и п. «з» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия).

Следствием и судом установлено, что 18 сентября 2021 года в поселке Савинский осужденный на почве личных неприязненных отношений, возникших в связи с применением к нему 34-летним потерпевшим насилия из-за возникшего между ними конфликта, вооружился дома ранее похищенным у местного жителя самозарядным гладкоствольным охотничьим ружьем. На придомовой территории высказал в адрес оппонента угрозу убийством и произвел сначала выстрел патроном с дробовым зарядом вверх, а потом в сторону потерпевшего, попав в бедро причинив тому вред здоровью средней тяжести. Раненый пострадавший выхватил и отбросил в сторону ружье, после чего ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину в части хищения охотничьего ружья из дома жителя поселка Савинский. Указанное ружье он применил в процессе выяснения отношений на придомовой территории с соседом, которого заподозрил в связи со своей супругой. После обоюдной драки он произвел предупреждающий выстрел из ружья в воздух, потом выстрелил дробовым зарядом соседу в ногу.

Приговором Плесецкого районного суда ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.