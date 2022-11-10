Житель Плесецкого округа отстоял "честь зека" выстрелом из охотничьего ружья

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 32-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что 7 июня 2022 года ночью в торговом павильоне в поселке Савинский между осужденным, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и компанией местных жителей произошла словесная ссора, в процессе которой 33-летний местный житель оскорбил осужденного. Последний сходил домой, вооружился гладкоствольным двуствольным охотничьим ружье, и на проезжей части по улице Цементников произвел выстрел в мужчину, с которым ранее у него произошел конфликт. От дробового ранения пострадавший скончался на месте преступления.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что стрелял в оппонента из-за оскорблений, но убивать его не хотел. В содеянном раскаивается.
Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.