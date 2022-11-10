Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Плесецкого округа отстоял "честь зека" выстрелом из охотничьего ружья

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 32-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство). 

Следствием и судом установлено, что 7 июня 2022 года ночью в торговом павильоне в поселке Савинский между осужденным, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и компанией местных жителей произошла словесная ссора, в процессе которой 33-летний местный житель оскорбил осужденного. Последний сходил домой, вооружился гладкоствольным двуствольным охотничьим ружье, и на проезжей части по улице Цементников произвел выстрел в мужчину, с которым ранее у него произошел конфликт. От дробового ранения пострадавший скончался на месте преступления. 

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что стрелял в оппонента из-за оскорблений, но убивать его не хотел. В содеянном раскаивается.

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

12 январь 09:33 | : ---

Главные новости


Рождественское послание митрополита Корнилия
Гимн закуске. Размышления у рождественского стола

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2023 (101)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)


Деньги


все материалы
«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20