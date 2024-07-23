В Пинежском округе малолетка расстреливал из пневматики своих сверстников

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 15-летнего жителя Пинежского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и с угрозой его применения, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием установлено, что 4 июня 2024 года вечером несовершеннолетний обвиняемый, находясь в общественном месте на улице в селе Карпогоры Пинежского района, желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, произвел выстрелы из пневматического газобаллонного пистолета в сторону двух мальчиков, причинив рану голеностопного сустава одному из них.

Несовершеннолетний признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.