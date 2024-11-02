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На архангелогородцев посыпались фальшивые звонки от операторов сотовой связи

Чтобы убедить граждан сообщить коды, поступившие им в СМС-сообщениях, которые на самом деле являются подтверждением смены логина и пароля к порталу «Госуслуги», мошенники используют известные уже многим предлоги.

Самой распространенной преступной схемой остается звонок под видом представителей компаний-операторов сотовой связи. С таким заявлением в полицию обратилась 23-летняя жительница Архангельска. Потерпевшей сообщили о необходимости продления договора на оказание услуг связи и убедили продиктовать коды из входящих СМС-сообщений. 

Затем в одном из мессенджеров с девушкой связался якобы представитель портала «Госуслуги» и сообщил, что ее личный кабинет был взломан. Чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться полученной конфиденциальной информацией об имеющихся сбережениях, потерпевшей предложили обналичить все денежные средства и срочно перевести их на «безопасный счет». Выполнив указания собеседника, девушка потеряла 255 тысяч рублей. В дальнейшем потерпевшую убедили оформить кредит на крупную сумму, однако банк отклонил эту заявку, после чего девушка поняла, что стала жертвой мошенников.

Под таким же предлогом мошенники позвонили 25-летней северодвинке. Потерпевшая выполнила аналогичные требования собеседника, после чего оформила автокредит на сумму более 1,5 миллионов рублей. Девушка заподозрила, что находится под влиянием злоумышленников, и не стала переводить кредитные средства на продиктованный счет.  

За прошедшие сутки 44-летняя архангелогородка поверила звонку якобы от сотрудника Пенсионного фонда, предложившего назвать коды для записи в электронную очередь. 54-летняя северодвинка передала цифровые коды ради электронной записи на прохождение медицинской комиссии.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Сотрудники полиции предупреждают о недопустимости передачи третьим лицам конфиденциальной информации о логине, пароле и СМС-кодах для доступа к порталу «Госуслуги». Понятий «окончание срока действия сим-карты» или «окончание действия договора по предоставлению услуг связи» не существует. Все это стандартные уловки аферистов! Будьте бдительны! Не позволяйте мошенникам обманывать вас!  

24 ноябрь 16:25 | : Происшествия

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