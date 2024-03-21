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В Поморье растет число компьютерных преступлений

За минувшие сутки шесть жителей региона сами передали мошенникам коды к личному кабинету на портале «Госуслуги».

Трем потерпевшим – двум жительницам Котласского округа и 43-летнему вельчанину – злоумышленники представились сотрудниками энергетической компании. Сообщив о необходимости замены электросчетчиков, они предложили дистанционно оформить необходимые документы, а для этого – сообщить коды из входящих смс-сообщений. В Архангельске 66-летний мужчина и 55-летняя женщина поверили незнакомцам, назвавшимся работниками социальной защиты и Пенсионного фонда и для перерасчета трудового стажа озвучили пришедшие им на телефон числовые комбинации. 47-летняя потерпевшая из Коряжмы согласились на предложение телефонного собеседника о продлении договора на оказание услуг связи…

Впоследствии было установлено, что переданные северянам коды из смс-сообщений позволили аферистам осуществить вход в их личные кабинеты на портале «Госуслуги». Получив доступ к конфиденциальной информации, злоумышленники запросили от имени граждан документы, которые впоследствии могут быть использованы для дистанционного оформления кредитов в микрофинансовых организациях или других противоправных действий. Например, чтобы убедить человека, что его сбережениям грозит опасность и их необходимо срочно перевести на подконтрольный им «безопасный счет».

Примечательно, что все потерпевшие знали о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации, а также от родных и знакомых, тем не менее не смогли правильно отреагировать на звонок аферистов.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Ведется следствие.

(картинка с https://bpni.klgd.socinfo.ru

03 октябрь 07:30 | : Происшествия

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