Что ни день, то слезы обманутых мошенниками граждан

Сегодня утром пресс-служба УМВД по Архангельской области сообщила о том, что очередной архангелогородец купился на развод кибермошенников – он лишился около 6 миллионов рублей

Пенсионер сразу обратился в полицию. По словам заявителя, утром ему позвонил неизвестный. Представившись сотрудником крупного финансово-кредитного учреждения, он сообщил, что мужчине необходимо срочно обновить онлайн-приложение его банка. Якобы на его телефоне выявлен вирус, с помощью которого мошенники могут взломать приложение и похитить денежные средства. Сменить программное обеспечение необходимо еще и для того, чтобы избежать автоматической блокировки счетов.

Поверив собеседнику, северянин перешел по присланной ему ссылке и установил на гаджет неизвестную программу.

Спустя несколько часов архангелогородцу поступили уведомления от двух банков, онлайн-приложения которых были установлены на телефоне, что с его счетов списано около 6 миллионов рублей.

Общаясь со стражами порядка, потерпевший признался, что знал о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации, тем не менее не смог распознать аферистов и правильно отреагировать на их звонок.

Есть основания полагать, что «обновленное приложение», которое по указанию телефонного собеседника архангелогородец установил на свой телефон, на самом деле являлось программой, позволившей злоумышленникам получить контроль над гаджетом и перевести все имеющиеся на счетах потерпевшего накопления на сторонние счета.

Отметим, что днем ранее полиция сообщила о том, что только за прошедшие сутки 12 жителей Архангельской области передали мошенникам данные для входа в личные кабинеты на портале «Госуслуги».

Чтобы убедить граждан сообщить коды, поступившие им в СМС-сообщениях, которые на самом деле являются подтверждением смены логина и пароля к порталу «Госуслуги», мошенники придумывают новые предлоги.

Так, 30 июля в полицию Архангельска обратился 46-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ему позвонила неизвестная и, представившись сотрудником страховой компании, сообщила о необходимости замены полиса обязательного медицинского страхования. Звонившая убедила архангелогородца продиктовать коды из входящих СМС-сообщений. Впоследствии было установлено, что переданные данные позволили аферистам осуществить вход в личный кабинет заявителя на портале «Госуслуги». Получив доступ к конфиденциальной информации, злоумышленники запросили от имени гражданина документы, которые впоследствии могут быть использованы для дистанционного оформления кредитов в микрофинансовых организациях.

Самой распространенной преступной схемой остается звонок под видом представителей компаний-операторов сотовой связи. С аналогичными заявлениями в полицию обратились 10 жителей Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Онеги, Виноградовского и Устьянского округов. Потерпевшим сообщили о необходимости продления договора на оказание услуг связи и убедили продиктовать комбинацию цифр из входящих СМС-сообщений. В результате их личные кабинеты на портале «Госуслуги» были взломаны, злоумышленники запросили различные финансовые документы.

Злоумышленники начали использовать и другие предлоги, чтобы войти в доверие к северянам. Так, 66-летнему северодвинцу по телефону предложили записаться на прохождение диспансеризации в поликлинике, а для этого убедили продиктовать личные данные СНИЛС. После чего потерпевшему на телефон прислали ссылку для установки приложения. Выполнив рекомендации звонившего, мужчина обнаружил, что доступ к его персональным данным на портале «Госуслуги» заблокирован. Впоследствии было установлено, что от имени потерпевшего была оформлена электронная подпись и сделана доверенность на неизвестного человека.

Все потерпевшие признались, что знали о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и профилактических бесед, проводившихся на работе и по месту жительства, тем не менее не смогли распознать обман и правильно отреагировать на звонок аферистов.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают: нельзя устанавливать на телефон мобильные приложения, назначение которых вам не понятно. Скачанные по указанию незнакомца программы для сотового телефона могут оказаться вирусами либо программами удаленного управления устройством, через которые мошенники смогут получить доступ к вашему телефону, в том числе приложениям по дистанционному управлению финансами, и похитить ваши деньги. Будьте бдительны! Не позволяйте мошенникам обманывать вас!