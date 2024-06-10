В Архангельской области продолжают фиксироваться случаи неправомерного доступа к компьютерной информации

Чтобы убедить граждан сообщить коды, поступившие им в смс-сообщениях, которые на самом деле являются подтверждением смены логина и пароля к порталу Госуслуги, мошенники придумывают все новые и новые предлоги.

Обычно злоумышленники действуют по схожей схеме – звонят потерпевшим под видом представителей компаний-операторов сотовой связи и сообщают об окончании срока действия SIM-карты или необходимости продления договора на оказание услуг связи. После они просят сообщить коды из входящих смс-сообщений, с помощью которых получают доступ к личному кабинету потерпевшего. Мошенники используют находящихся там данные в своих интересах, например, для дистанционного оформления микрозаймов. В дальнейшем, изучив личную информацию гражданина, аферисты могут воспользоваться ей, чтобы убедить человека, что его сбережениям грозит опасность и их необходимо срочно перевести на подконтрольный им «безопасный счет».

В последнее время злоумышленники начали использовать и другие предлоги, чтобы войти в доверие к северянам. Например, стали представляться сотрудниками Пенсионного фонда. Только за последние сутки в Архангельске зафиксировано три подобных случая. Так, 59-летней жительнице Исакогорского округа позвонил неизвестный. Назвавшись сотрудником Пенсионного фонда, под предлогом перерасчета трудового стажа он склонил женщину сообщить коды из поступивших ей смс-сообщений. Не заподозрив обмана, архангелогородка назвала комбинацию цифр. В результате ее личный кабинет на портале «Госуслуг» был взломан, злоумышленники запросили различные финансовые документы, в том числе справку кредитного потенциала.

60-летнюю жительницу Соломбальского округа злоумышленник склонил передать коды из смс-сообщения, убедив, что ей недоплачивают пенсию и эту ошибку необходимо срочно исправить. 66-летнему же жителю Октябрьского округа лжесотрудник Пенсионного фонда позвонил под предлогом согласования пенсионного стажа.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Ведется следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают граждан о недопустимости передачи третьим лицам конфиденциальной информации о логине, пароле и СМС-кодах для доступа к порталу Госуслуги. Помните: понятий «окончание срока действия сим-карты» или «окончание действия договора по предоставлению услуг связи» не существует. Сотрудники госучреждений не звонят гражданам и не просят назвать их коды из смс-сообщений. Все это стандартные уловки телефонных аферистов! Будьте бдительны! Не позволяйте мошенникам обманывать вас!

Внимание! В целях профилактики преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий, с 8 по 19 июля на территории Архангельской области проходит информационно-профилактическая акция «Кибербезопасность». Сотрудниками полиции проводятся лекционные занятия и беседы с гражданами о наиболее распространенных видах дистанционных преступлений и способах защиты от них. Особое внимание полицейскими уделяется такому виду IT-преступлений, как неправомерный доступ к компьютерной информации.