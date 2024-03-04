В Архангельской области кибермошенники взяли на прицел пенсионеров

За минувшие двое суток 15 жителей Архангельской области передали злоумышленникам данные для входа в личные кабинеты на портале «Госуслуги». Среди потерпевших граждане в возрасте от 24 до 76 лет, в том числе начальник службы безопасности банка и экономист. Предлоги использовались разные, но цель одна – заставить человека передать коды из смс-сообщений.

Пять архангелогородцев поверили звонкам якобы от сотрудников Пенсионного фонда и МФЦ, предложившим назвать коды для индексации пенсионных начислений.

Еще пяти горожанам аферисты позвонили под видом сотрудников компаний-операторов сотовой связи, сообщили о необходимости продления договора на оказание услуг связи и просили сообщить коды из входящих смс-сообщений.

42-летний архангелогородец и 39-летний котлашанин согласились на предложение «работников медицинских организаций» о дистанционной постановке на очередь по замене полиса, а 66-летняя жительница столицы Поморья передала цифровые коды ради электронной записи на прохождение флюорографии.

34-летнюю жительницу Ленского района мошенники уговорили назвать код из смс для получения заказного письма из налоговой инспекции, а 45-летнего архангелогородца – для записи на замену электросчетчиков.

Установлено, что переданные северянам коды из смс-сообщений позволили аферистам осуществить вход в их личные кабинеты на портале «Госуслуги». Получив доступ к конфиденциальной информации, злоумышленники запросили от имени граждан документы, которые впоследствии могут быть использованы для дистанционного оформления кредитов в микрофинансовых организациях или других противоправных действий. Например, чтобы убедить человека, что его сбережениям грозит опасность и их необходимо срочно перевести на подконтрольный им «безопасный счет».

Стоит также отметить, что все потерпевшие знали о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации, от родственников и профилактических бесед, проводившихся на работе сотрудниками полиции, тем не менее они не смогли распознать обман и правильно отреагировать на звонок аферистов.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Ведется следствие.

Сотрудники полиции предупреждают о недопустимости передачи третьим лицам конфиденциальной информации о логине, пароле и СМС-кодах для доступа к порталу Госуслуги. Понятий «окончание срока действия сим-карты» или «окончание действия договора по предоставлению услуг связи» не существует. Все это стандартные уловки аферистов! Будьте бдительны! Не позволяйте мошенникам обманывать вас!