Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области кибермошенники взяли на прицел пенсионеров

За минувшие двое суток 15 жителей Архангельской области передали злоумышленникам данные для входа в личные кабинеты на портале «Госуслуги». Среди потерпевших граждане в возрасте от 24 до 76 лет, в том числе начальник службы безопасности банка и экономист. Предлоги использовались разные, но цель одна – заставить человека передать коды из смс-сообщений.

Пять архангелогородцев поверили звонкам якобы от сотрудников Пенсионного фонда и МФЦ, предложившим назвать коды для индексации пенсионных начислений.

Еще пяти горожанам аферисты позвонили под видом сотрудников компаний-операторов сотовой связи, сообщили о необходимости продления договора на оказание услуг связи и просили сообщить коды из входящих смс-сообщений.

42-летний архангелогородец и 39-летний котлашанин согласились на предложение «работников медицинских организаций» о дистанционной постановке на очередь по замене полиса, а 66-летняя жительница столицы Поморья передала цифровые коды ради электронной записи на прохождение флюорографии.

34-летнюю жительницу Ленского района мошенники уговорили назвать код из смс для получения заказного письма из налоговой инспекции, а 45-летнего архангелогородца – для записи на замену электросчетчиков.

Установлено, что переданные северянам коды из смс-сообщений позволили аферистам осуществить вход в их личные кабинеты на портале «Госуслуги». Получив доступ к конфиденциальной информации, злоумышленники запросили от имени граждан документы, которые впоследствии могут быть использованы для дистанционного оформления кредитов в микрофинансовых организациях или других противоправных действий. Например, чтобы убедить человека, что его сбережениям грозит опасность и их необходимо срочно перевести на подконтрольный им «безопасный счет».

Стоит также отметить, что все потерпевшие знали о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации, от родственников и профилактических бесед, проводившихся на работе сотрудниками полиции, тем не менее они не смогли распознать обман и правильно отреагировать на звонок аферистов.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Ведется следствие.

Сотрудники полиции предупреждают о недопустимости передачи третьим лицам конфиденциальной информации о логине, пароле и СМС-кодах для доступа к порталу Госуслуги. Понятий «окончание срока действия сим-карты» или «окончание действия договора по предоставлению услуг связи» не существует. Все это стандартные уловки аферистов! Будьте бдительны! Не позволяйте мошенникам обманывать вас!    

02 ноябрь 10:59 | : Происшествия

Главные новости


Быстро, но качественно. Сессия АрхГорДумы отметилась рекордом
К супрематизму

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (32)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20