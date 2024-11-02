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Неплательщицу алиментов из Архангельской области разыскали на Алтае

Розыскные мероприятия, проведённые сотрудниками УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, помогли установить местонахождение злостной неплательщицы алиментов.

Нерадивая мать из Красноборского района длительное время игнорирует возложенные на неё судом обязанности по уплате алиментов на содержание сына 2008 года рождения. 33-летняя женщина нигде не работает и по месту регистрации не проживает, переезжая с места на место. 

Сотрудники органа принудительного исполнения начали розыск должницы. Поиски велись сначала в Архангельске, затем в Омской области, но безрезультатно — к моменту появления судебных приставов по адресам возможного пребывания неплательщицы, та уже успевала их покинуть.

После очередных запросов в соответствующие органы появилась информация, что должница зарегистрировала за собой недвижимость в Алтайском крае. Там её и нашли. К этому времени женщина ещё дважды стала мамой, однако о старшем ребёнке по-прежнему никакой заботы не проявляла. Теперь о материнском долге ей будут напоминать судебные приставы с помощью мер принудительного исполнения. 


 

19 ноябрь 08:57 | : Происшествия

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