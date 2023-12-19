Северодвинские приставы уличены в потакании алиментщику

По результатам проверки прокуратурой г. Северодвинска выявлены нарушения требований законодательства об исполнительном производстве в деятельности отделения службы судебных приставов по г. Северодвинску УФССП по Архангельской области и НАО.

Установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства тремя должностными лицами отделения службы судебных приставов длительное время не обеспечивалось совершение значимых действий, направленных на принудительное исполнение решения суда о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетнего ребенка.

Вместе с тем в указанный период у должника имелся доход, при этом к административной ответственности за не уведомление судебного пристава-исполнителя о месте его получения (ст. 17.14 КоАП РФ) и не исполнение обязанности по содержанию несовершеннолетнего ребенка (ст. 5.35 КоАП РФ) он не привлекался.

По результатам рассмотрения административного искового заявления заместителя прокурора г. Северодвинска решением Северодвинска городского суда Архангельской области бездействие должностных лиц отделения службы судебных приставов по г. Северодвинску УФССП по Архангельской области и НАО признано незаконным.

Решение суда в законную силу не вступило.

Принятыми мерами обеспечено перечисление алиментов в пользу несовершеннолетнего ребенка в сумме более 73 тыс. рублей.

Вопросы исполнения законодательства об исполнительном производстве находятся на контроле органов прокуратуры области.